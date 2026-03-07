Photo: Kyle Barr / Gizmodo US 2024年4月24日の記事を編集して再掲載しています。AirTag持ってないけど、ほんとに便利なの？という皆さんへ。Apple（アップル）のAirTagなどのトラッカーが普及して以来、その位置を判明させるという点で、犯罪につながったりすることも議論されてきていますが、やっぱり基本的には役には立つものです。AirTagや他のトラッキングデバイスを購入してセットア