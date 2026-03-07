1次ラウンド・プールC韓国戦ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は7日、東京ドームで1次ラウンド・プールC第2戦の韓国戦に臨む。試合前にはフリー打撃に大谷翔平（ドジャース）が2日連続で登場した。大谷は村上宗隆らとともにフリー打撃。右中間スタンド上部の看板に当てる特大弾など柵越えを複数放った。4巡目には、右翼最上段のカメラマンの頭上を越え、「ダイダン」の看板に直撃