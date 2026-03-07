【モデルプレス＝2026/03/07】BLACKPINK（ブラックピンク）のリサ（LISA）が3月7日、自身のInstagramを更新。ドレス姿を公開した。【写真】28歳K-POP美女「圧巻の美しさ」大胆背中開きドレス姿◆リサ、大胆背中開きホルターネックワンピ姿公開リサは「Owning my time with Shiseido Ultimune」とコメント。美しい背中を大胆に見せたホルターネックのミニワンピースにロングブーツを合わせたスタイリングを公開した。また、タイトな