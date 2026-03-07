1次ラウンド・プールC台湾戦ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」が6日、東京ドームでの1次ラウンド・プールC初戦で台湾を13-0の7回コールドで下して好発進した。大谷翔平（ドジャース）は「1番・DH」で先発出場し、先制の満塁本塁打を放つなど大活躍。スタンドには珍妙なボードを掲げたファンの姿もあり、笑撃が広がった。先制の満塁弾を放つなど、4打数3安打5打点。侍ジャパンを牽