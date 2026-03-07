宝塚歌劇宙組バウ・ワークショップ「ＢｅａｕｔｉｆｕｌＳＫＹ！！」が７日、兵庫・宝塚市の宝塚バウホールで開幕した。今回は無限の可能性にあふれる宙組の若手メンバーたちが、更に輝きを増し、力強くはばたいていく未来に願いを込めたワークショップ作品。「起源」をコンセプトに、２０１８年入団以降のメンバー２５人が出演。第１幕は１９００年のパリ万国博覧会を目前に、当時アメリカで生み出されたダンスの数々をオム