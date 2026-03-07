◆第６０回報知杯フィリーズレビュー・Ｇ２（３月７日、阪神競馬場・芝１４００メートル、良）伝統の桜花賞トライアルに３歳牝馬１８頭が出走し、１番人気で池添謙一騎手が騎乗したショウナンカリス（美浦・加藤士津八厩舎、父リアルスティール）は８着だった。昨年秋のファンタジーＳで首差２着と好走。前走の阪神ＪＦでは７着で、実績のある１４００メートルに戻っての今年初戦だった。１着は１０番人気のギリーズボール（