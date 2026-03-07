令和仮面ライダー7作目『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）のCase25「始める」が8日に放送される。【動画】【仮面ライダーゼッツ】Case25「始める」予告病院のベッドで目覚めた莫（今井竜太郎）は、これまでの体験がすべて夢だったことを悟る。しかし、夢であるなら、なぜゼッツドライバーとカプセムがここに…？混乱しつつも眠りについた莫は、夢の中でねむ（堀口真帆）と再会。すべての体験は単なる