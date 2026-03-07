“赤いヒーロー”が活躍する新たな特撮映像シリーズ【PROJECT R.E.D.】（※「超次元英雄譚」の英訳【Records of Extraordinary Dimensions】の頭文字をとって付けられたプロジェクト）の第1弾となる『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』の第4話「地底の要塞」が8日に放送される。【動画】【超宇宙刑事ギャバン インフィニティ】第4話「地底の要塞」予告多元地球Σ3302で、重要な施設が次々と消える怪事件が発生！現場へ向か