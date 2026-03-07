8人組グループ・timeleszが4月29日に発売するニューアルバム『MOMENTUM』（読み：モーメンタム）のジャケット写真と収録内容が発表された。きょう7日からオンエア開始となる原嘉孝主演ドラマ『横浜ネイバーズSeason2』の主題歌「Believers」も同作に収録される。【写真】ぎゅっとくっつき寝転ぶtimelesz…初回限定盤Aジャケット今作のビジュアルは、昨年リリースした新体制1stアルバム『FAM』と地続きの世界観となっている。“