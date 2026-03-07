１９日開幕沖縄尚学ＶＳ帝京第９８回選抜高校野球大会（１９日開幕、甲子園球場）は６日、大阪市内で組み合わせ抽選会が開かれた。史上４校目の春連覇を狙う横浜（神奈川）は第２日第２試合で神村学園（鹿児島）と、史上５校目の夏春連覇を目指す沖縄尚学（沖縄）は開幕戦で帝京（東京）と対戦する。昨秋の明治神宮大会を制した九州国際大付（福岡）は第４日第１試合で、同大会決勝と同じ神戸国際大付（兵庫）との顔合わせとな