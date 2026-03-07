宝塚歌劇団宙組ワークショップ公演「Beautiful SKY!!」が7日、兵庫・宝塚バウホールで初日を迎えた。18年入団の104期生、嵐之真（あらしの・しん）、真白悠希（ましろ・ゆうき）、楓姫（ふうき）るるを中心に、105期生で新人公演主演経験のある泉堂成（せんどう・なる）、新人公演ヒロイン、バウホールヒロイン、東上公演ヒロインを務めた山吹ひばりら、若手メンバーが躍動した。作・演出は鈴木圭氏。「起源」をテーマに2幕で構成