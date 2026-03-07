ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子シングルで5位だったアンバー・グレン(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートで団体金メダルを獲得したアンバー・グレン（米国）が現地時間3月5日、米ロサンゼルス市内で開催された「第37回GLAADメディア賞」に出席した。【写真】下ろした前髪にファン恍惚…アンバー・グレンの近影をチェック同賞はLGBTQ+の公平な表象に貢献したメディアを称えるもので、