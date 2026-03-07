大谷は度肝を抜く本塁打で日本に勢いをつけた(C)Getty Images日本代表侍ジャパンは3月6日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の初戦で台湾代表と対戦し、7回コールドとなる13-0で勝利を飾った。日本が猛攻を仕掛け10得点を挙げた2回の攻撃では、主砲・大谷翔平が満塁ホームランを放ち、東京ドームに熱狂を巻き起こした。【動画】世界で話題沸騰大谷翔平の衝撃グランドスラムをチェックお茶点てポーズも！0-0で迎