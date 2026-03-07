サッカー百年構想リーグ・レノファ山口は7日、ホーム維新みらいふスタジアムでＪ2・鳥栖と対戦、2対0と勝利しました。レノファは後半5分、ゴール前の混戦から三沢がタイミングをずらし相手をかわしてシュート。三沢のレノファ加入初ゴールで先制に成功します。さらにその3分後、山本がサイドの裏に抜け出すと中に走り込んでいた田邉が決め2点目。プロ3年目の田邉はこれがプロ初ゴール。