◆オープン戦日本ハム―ロッテ（７日・エスコン）日本ハムのドラフト１位・大川慈英（じぇい）投手（２２）＝明大＝が堂々の“エスコンデビュー”を果たした。５―３の８回から登板し、１回を完全投球。先頭の松川をカットボールで遊ゴロ、友杉をチェンジアップで右飛、山本からはこの日最速の１５１キロの直球で空振り三振を奪った。プロ初の実戦登板となった２月１４日の沖縄・名護での紅白戦では、清宮幸に左翼線への適時