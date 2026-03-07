2回一死満塁の大ピンチでジャッジを三ゴロ併殺に仕留めたコントレラス(C)Getty Imagesワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は現地時間3月6日、1次ラウンドB組のブラジルが、優勝候補の米国と対戦した。3本塁打の長打力を発揮した一方で、投手陣が19与四死球の大乱調。9回の7失点で力尽き、5-15で敗れた。【動画】ブラジル代表17歳が見事！ジャッジのバットをへし折り、併殺に仕留めたシーンを見るその中で、17歳の新星が