現地時間３月６日午後８時から、ミラノ・コルティナ2026パラリンピック冬季競技大会開会式が行われた。会場はオリンピックの閉会式と同じ「ヴェローナ・オリンピックアリーナ」。古代ローマ時代の西暦30年に、剣闘士の戦いの場として建設された円形競技場で、今大会をきっかけに安全性とアクセス性の向上に重点を置いた改修が行われた。日本代表選手団は映像でも参加開会式は、「Life in Motion（動き続ける生命）」というテーマの