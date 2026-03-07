◆オープン戦阪神１―０ソフトバンク（７日・甲子園）阪神に２戦連続の完封負けを喫したソフトバンク・小久保裕紀監督は打線の沈黙に悲観しなかった。「まあ、でも、ええピッチャーでしょ」と、相手投手陣に拍手。先発ローテ入りが確実な大竹と高橋から湯浅、モレッタ、及川と１軍のリリーフ陣をつながれ、５安打無得点に終わった。自軍の投手陣では、育成選手のロドリゲスが５回に登板して３者凡退。最速１５５キロの直球と