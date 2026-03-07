▽練習試合北照３―１東海大静岡翔洋（７日・東海大静岡翔洋高校野球場）第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）に出場する北照が７日、合宿先の静岡県内で東海大静岡翔洋と練習試合を行った。対外試合解禁初戦に先発したエース・島田爽介（３年）が６回を７４球２安打６Ｋ無失点で、初戦（２１日）の専大松戸（千葉）戦に向けて順調な仕上がりをアピール。８回に４番・森寅能左翼手（３年）の決勝二塁打で３―１