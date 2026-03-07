ラグビー日本代表の姫野和樹が、侍ジャパンの強化試合を観戦する様子を披露し話題を呼んでいる。姫野は７日までに自身のインスタグラムを更新。「先日、Ｓａｍｕｒａｉ Ｊａｐａｎ の試合に行ってきました！！」と報告し、「ともに世界一へ。」とプリントされたタオルを掲げて満面の笑顔を見せる様子などを披露した。続けて「僕は地元のドラゴンズも応援しつつの観戦にはなりましたが久しぶりの野球観戦とても楽しむことが