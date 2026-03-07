◆女子プロゴルフツアー開幕戦ダイキンオーキッドレディス第３日（７日、沖縄・琉球ＧＣ＝６６１０ヤード、パー７２）第３ラウンドが行われ、昨季年間女王の佐久間朱莉（大東建託）が４バーディー、１ボギーでこの日ベストの６９をマークし、通算１４アンダーで単独首位をキープした。永井花奈（ＳｅｒｖｉｃｅＮｏｗ）は７１で回り、通算１０アンダーで首位と４打差の２位。７１の川崎春花（村田製作所）が３位、７１の小