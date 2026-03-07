広島は７日、大瀬良大地投手が８日から３軍に合流することを発表した。５日の練習中に右ふくらはぎを痛め、右下肢の筋損傷と診断。前日６日から別メニュー調整を続けていた。新井監督は「（開幕は）厳しいと聞いている」と説明。投手陣最年長が、開幕絶望となった。今春は２月１８日のロッテ戦（コザ）で対外試合初登板。２回無失点と好投すると、１日のオープン戦・楽天戦（倉敷）では３回無失点とイニングを伸ばしていた。昨