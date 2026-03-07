◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・西▽第５節福岡―名古屋（７日・ベスト電器スタジアム）名古屋ＦＷ山岸祐也が、古巣の福岡戦で２試合連続ゴールをマークした。０―０の前半１３分、スルーパスに抜け出して右足でネットを揺らし、今季２点目。古巣相手とあって派手なゴールパフォーマンスは行わず、チームメートの祝福を受け止めた。山岸は前日６日、２月吉日に結婚したことを発表。お相手は２２年カタールＷ杯で「ＦＩＦＡ