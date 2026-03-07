千葉県富津市の海岸で、きょうから「潮干狩り」が始まりました。千葉県富津市の富津海岸潮干狩場では、きょうから「潮干狩り」が始まりました。富津市観光協会によりますと、富津は東京湾で最も早く潮干狩りができる場所だということです。オープン初日のきょうは、午前中だけでも450人が訪れ、先着400食でアサリの味噌汁などが無料で配られました。潮干狩り場は、きょうから7月31日まで開かれます。潮の満ち引きによって開催日や