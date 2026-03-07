日大三（東京）は7日に公式サイトを更新し、部内で不適切動画が拡散された不祥事に揺れる硬式野球部が、春季東京都大会を辞退することを発表した。学校の公式サイトに文書が掲載され「本校生徒による不祥事により、関係の皆さまに多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、あらためてお詫び申し上げます。現在、硬式野球部は活動を停止し、事案の重大性を踏まえ、指導体制および寮運営体制の見直しを進めております