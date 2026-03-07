WBCの日韓戦を前に、東京ドーム前で盛り上がるファン＝7日、東京都文京区ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は7日、東京ドームで1次リーグC組の2試合が行われ、日本はナイターで開幕2連勝を懸けて白星発進の韓国と対戦する。菊池（エンゼルス）が先発。デーゲームで台湾がチェコを14―0の七回コールドゲームで下し、今大会初勝利を挙げた。チェコは3連敗で敗退が決まった。日本は8日にオーストラリア、10日にチェコ