実業家の“ホリエモン”こと堀江貴文氏（５３）が所有（馬主名義はＳＮＳグループ）するイッテラッシャイ（牡３歳、美浦・斎藤誠）が、招待を受諾していたＵＡＥダービー・Ｇ２（２８日・ＵＡＥメイダン）の参戦を見送ることが７日、分かった。管理する斎藤誠師が「ドバイに行くのはやめます。危険な場所に馬もスタッフも行かせられないので。伏竜Ｓ（２８日・中山）を勝ってケンタッキーダービー・Ｇ１（５月２日・米チャーチ