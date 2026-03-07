主軸ＷＢＣ１次ラウンドＣ組のチェコは７日の台湾戦（東京ドーム）に０―１４で７回コールド負けを喫した。３連敗で準決勝進出の夢は断たれた。先発・ノバークは２回にフェアチャイルドの満塁弾を浴びるなど３回途中５安打６失点で降板。５回までに８点の大量リードを許すと、６回には四死球も絡んで５点を献上。オーストラリア戦、韓国戦で奮起した打線も台湾投手陣に４安打に封じ込まれた。台湾の大応援も影響したか９つの