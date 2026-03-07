【モデルプレス＝2026/03/07】TBSの日比麻音子アナウンサーが3月6日、自身のInstagramを更新。ヘアドネーションのための33cmのヘアカットを報告した。【写真】32歳TBS美人アナ「美人際立つ」バッサリカット後のボブヘア姿◆日比麻音子アナ、ヘアドネーションで33cmヘアカット日比アナは「目標としていたヘアドネーション。ついにヘアカットできました！33センチほどをバッサリと。誰かの役に立てれば…そんな想いで1年半以上大切に