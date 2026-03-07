高松市西消防署は、春の火災予防運動の一環として、７日イオンモール高松で「防災フェスティバル」を開きました。 会場には消防車など８台が並び、家族連れがはしご車に乗って記念撮影をしていました。 地震体験コーナーでは最大で震度７の揺れを体験し、日頃からできる地震への備えについて学んでいました。 このほか、消火器の使い方を練習するなど、訪れた家族連れらは楽しみながら防災知識を身