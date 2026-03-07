【新華社ウルムチ3月7日】中国新疆ウイグル自治区アルタイ市で5日、2025〜26年シーズンの全国クロスカントリースキー選手権大会が開かれた。全国17チームの150人余りの選手が出場。スキーアスロン、個人スプリント、10キロフリー、チームスプリント、50キロマススタート、30キロリレーの男女各6種目が行われた。（記者/阿曼）