◇プロ野球オープン戦 オリックス-巨人(7日、京セラドーム)巨人は4回から2番手で則本昂大投手が登板。6回まで3イニングを投げ、5安打、4失点と課題を残す投球となりました。2月22日の中日戦以来の2度目のオープン戦のマウンドに立った則本投手。4回、先頭の宗佑磨選手に左中間を破られ2塁打を許すと、続く紅林弘太郎選手はショートゴロに抑えますが、1死2塁で杉澤龍選手にライト前ヒットを許し失点します。それでも粘りの投球で後