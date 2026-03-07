◇練習試合（2026年3月7日横浜14―0帝京三）今秋ドラフト1位候補に挙がる横浜（神奈川）の最速154キロ右腕の織田翔希（3年）が6回から救援し、3回を完全投球で5三振を奪う快投。この日の最速は152キロだった。「初戦に向けて凄く良いスタートを切れたと思っています。真っすぐもですけど、変化球でカウントを取ることができ、凄く納得のいく内容でした」大会連覇の懸かる選抜開幕は19日。前日の6日には組み合わせ抽選会