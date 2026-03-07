3月7日の阪神11R・フィリーズレビュー（芝1400メートル）は10番人気のギリーズボール（牝3＝手塚久、父エピファネイア）が制した。勝ち時計は1分20秒6。4番人気のアイニードユー（牝3＝吉村、父ファインニードル）は3着だったアイニードユーに騎乗した西村淳は「スタートが良かったし、ペースも悪くなかったですが、粘れなかったですね」と話した。