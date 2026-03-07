スノーボードのワールドカップ（W杯）札幌大会でハーフパイプの決勝を翌日に控えた7日、会場の札幌市ばんけいスキー場で、ミラノ・コルティナ冬季五輪代表選手らとの握手会などが開かれた。男子金メダルの戸塚優斗（ヨネックス）は「実際に来てもらえると直接気持ちを感じられて、恩返しもできる。寒い中でも来ていただけてありがたいし、触れ合えてうれしい」と喜んだ。悪天候予想で予選が6日に前倒しとなり、この日は即席で