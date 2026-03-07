元女優の坂口杏里さん（35）の激変した姿が話題となっている。【写真】手の甲にタトゥーが入った坂口杏里さんゲイバーを経営しているという新宿二丁目のウヅちゃんさんのTikTok動画に坂口杏里さんは登場した。動画内では、ふっくらした様子の杏里さんは手の甲にタトゥーが施し、新宿二丁目のウヅちゃんさんに手を引かれながら歩いていた。SNSでは、「健康的な御姿になられましたね」「楽しそうで良き」「杏里ちゃんが楽しそうで良