Photo: junior こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。ちょっとした外出などで髪をセットするのが面倒なとき、帽子があると便利ですよね。でも「自分には似合うのが少ないし……」と諦めている人が筆者も含めて意外と多いのでは？今回は、そんな帽子苦手民を救うべく生まれたキャップ「J-FIT ACTIVE LOW」を体験したレポートをお届けします。日本人の