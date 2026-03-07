福岡東署は7日、福岡市東区のマンションエントランス内で6日午後5時40分ごろ、帰宅中の男児が見知らぬ男から「一緒にエレベーターに乗らない、家まで送るよ」と声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は20代くらいで身長170程度の中肉、一見して配達員風の容姿で黒っぽい上下服、黒色マスク着用。