３月７日、J２・J３百年構想リーグ第５節が各地で開催。J２のテゲバジャーロ宮崎は、J３のギラヴァンツ北九州と敵地で対戦し、３−２で撃ち合いを制した。特別大会は、90分で決着がつかない場合、延長戦なしでPK戦を実施し、必ず勝敗を決するレギュレーションになっているなか、宮崎はPK戦なしで開幕５連勝を達成してみせた。止まらぬ快進撃に、SNS上では以下のような声が上がっている。 「強すぎる...」「驚異の５連勝