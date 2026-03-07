国際女性デー（8日）のシンボルとして親しまれているミモザの花が、北九州市小倉南区の市立総合農事センターで見頃を迎え、訪れた人々を楽しませている。センターによると、今年は花のつきが良く、見頃は14日ごろまで続くという。ミモザは小さな黄色い花を房状に咲かせるマメ科の樹木。7日に観賞した宇山佐織さん（53）＝同市八幡西区＝は「近くで見るとかわいい花に癒やされました」と笑顔だった。（中村太一）