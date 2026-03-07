名古屋グランパスのFW山岸祐也は３月５日にタレントでドラマーのSHONOさんとの入籍を発表。その２日後のJ１百年構想リーグ地域リーグラウンド（WEST）第５節のアビスパ福岡戦で、ゴールを決めた。開始13分、マルクス・ヴィニシウスの浮き球パスに反応。冷静に右足で仕留めた。 背番号11は前節のファジアーノ岡山戦でも１得点。２戦連発で今季２点目と絶好調だ。なお、福岡は山岸にとって古巣。ゴール後の喜びは控えめだ