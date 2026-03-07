強い言葉で危機感を露わにした。大島秀夫監督が率いる横浜F・マリノスは３月７日、百年構想リーグ第５節で、FC東京と国立競技場で対戦。０−３で完敗し、開幕からの連敗を３で止めた前節からの連勝を逃した。開始１分で長倉幹樹にあっさり先制点を奪われた後、16分に佐藤龍之介、46分にマルセロ・ヒアンに追加点を浴びた。 対して自分たちは、52934人の観客の前で思うようにチャンスを作れず、非常に厳しい結果と内容で終わ