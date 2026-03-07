広島駅南口の商業施設ミナモアが、間もなく開業１周年を迎えるのを記念して、駅周辺を歩いて楽しむイベントが始まりました。 ミナモアの路面電車乗り場前の広場では、広島駅周辺や市内の神社・カフェなど約７０スポットを巡るイベントの出発式が行われました。 アプリを使いスポットでポイントを貯めると抽選会に参加でき、ＪＲ西日本などは広島の魅力を再発見してほしいとしています。 ●参加者 「巡る機会があることで自分が