◇第13回九州学生ゴルフ連盟ゴルフ部OB・OGの会チャリティーゴルフ大会（2026年3月7日福岡県那珂川市・筑紫ケ丘ゴルフクラブ）九州学生ゴルフ連盟に所属する各大学ゴルフ部出身者によるチャリティー大会が開催され、九産大、福岡大、九大、西南大、長崎大、福岡女学院大の出身OB、および同OGの32人が参加した。競技は18ホールのネットスコアで争われ、福岡大OBの比良進吾がグロス78、ネット70・8で優勝した。参加者らによる