◇第6回WBC1次ラウンドC組日本―韓国（2026年3月7日東京D）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は7日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う野球の日本代表「侍ジャパン」は韓国と対戦する。6日の台湾戦で3安打5打点でチームに勝利を呼んだドジャースの大谷翔平投手（31＝ドジャース）は試合前にグラウンドでのフリー打撃に臨んだ。三塁側ベンチ前には韓国の選手も見守った。6日の台湾戦の試合