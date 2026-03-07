◇オープン戦阪神1―0ソフトバンク（2026年3月7日甲子園） 阪神の新外国人、ダウリ・モレッタ投手（29）が今季、本拠地で使用する登場曲をアニメ「NARUTO -ナルト- 疾風伝」のオープニング曲でいきものがかりが歌う「ブルーバード」に決めたことを明かした。この日のソフトバンク戦の8回に登板した右腕は「ブルーバード」を背にマウンドへ。1回零封と好投した後、取材対応し「自分の好きな歌ですし。日本では好きな人も