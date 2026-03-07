アカペラグループ「RAGFAIR」の土屋礼央（49）が7日までに自身のXを更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の中継について、79歳の父から連絡が来たことを明かした。「79歳の父親から電話」と書き出した土屋。「“WBCは何チャンネルでやってるの？”Netflixでしか見られないよと伝えると“初めて知った！それはどうやってみるの？”と驚いてた」と父とのやり取りを明かし、「こういう人、沢山いそうだね」と続けた