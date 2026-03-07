◇オープン戦巨人―オリックス（2026年3月7日京セラドーム）巨人・坂本勇人内野手（37）が、オリックス戦に「6番・三塁」で出場し、4試合連続安打をマークした。2回の1打席目で九里から左前打を放ち、2月23日の楽天戦から練習試合を含めて4戦連続安打となった。また、佐々木俊輔外野手（26）も3回に中前打を放ち、同じく4試合連続安打をマーク。FAで加入した松本らがひしめく外野陣の中で、開幕スタメンに向けもうアピ