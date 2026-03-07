ペーサーズ戦でシュートを放つレーカーズの八村（右）＝ロサンゼルス（AP＝共同）【ロサンゼルス共同】米プロバスケットボールNBAは6日、各地で行われ、レーカーズの八村塁は本拠地ロサンゼルスでのペーサーズ戦に先発出場し、23分11秒プレーして13得点、3リバウンドだった。チームは128―117で勝ち、38勝25敗とした。