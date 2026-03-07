（CNN）イスラエル国防軍（IDF）によると、7日未明にイランに対して実施した「大規模な波状攻撃」には、80機を超える戦闘機が投入された。IDFは一連の攻撃について、軍事インフラを狙ったもので、イランの精鋭「イスラム革命防衛隊（IRGC）」の将校を訓練するイマーム・ホセイン軍事大学も攻撃目標になったと説明。この大学には「複数の軍事資産が収容されていた」と付け加えた。このほかの攻撃目標には革命防衛隊の集合施設や、弾